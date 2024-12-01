Kavgada silah kazara ateş aldı: 1 yaralı

Beyoğlu'nda çıkan kavgada silahın kazara ateş alması sonucu bir kişi bacağından yaralandı.

Kavgada silah kazara ateş aldı: 1 yaralı
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AA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 17:29

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir çorbacıda Ahmet K. ile Eren A. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce silah, kazara ateş aldı. Ahmet K. bacağından yaralandı.

Olayın ardından çevredekiler ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı Ahmet K. hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik kameralarını inceledi. Eren A. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan Ahmet K.’yi gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, Ahmet K.’nin 18, Eren A.’nın ise 9 suç kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen her iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı ise çorbacının güvenlik kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Beyoğlu #silahlı kavga

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