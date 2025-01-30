Evine çağırdığı husumetlisini çıkan kavgada tüfekle vurdu
Karaman'da bir kişi, evine çağırdığı husumetlisini çıkan kavgada tüfekle vurarak ağır yaraladı. Vurulan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde yaşandı.
İddiaya göre, S.Y. (27), Ş.D.'yi (46) evine çağırdı. Eve gelen Ş.D. ile S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y., tüfekle Ş.D.'yi bacağından vurdu. Ş.D. yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Ş.D., olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Ş.D., yapılan müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Şüpheli S.Y. ile eşi H.Y. ise polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Yaralanan Ş.D.'nin Kazımkarabekir Devlet Hastanesi Müdürü olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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