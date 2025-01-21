7 yaşındaki oğlunu tüfekle ağır yaralayan baba tutuklandı

Kayseri’de oğlu Demir K.’yı (7) tüfekle ağır yaralayan Volkan Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Başından yaralanan Demir K.’nın hayati tehlikesi sürüyor.

7 yaşındaki oğlunu tüfekle ağır yaralayan baba tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 20:07

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak’taki 14 katlı bir binanın 2’nci katında meydana geldi. 3 suç kaydı bulunan Volkan Koç, henüz bilinmeyen nedenle oğlu Demir K.’yı tüfekle ağır yaraladı.

Annenin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demir K., Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Koç ise olaydan sonra kendisini eve kilitledi.

ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Polis ekipleri, teslim olması için Volkan Koç'u ikna etmek amacıyla çalışma başlattı. Koç, ekiplerin 4 saat süren ikna çalışması sonucu, teslim oldu. Polis eşliğinde evden çıkarılan Volkan Koç gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer yandan tüfekle başından ağır yaralanan Demir K.‘nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Etiketler: #Kayseri #Baba #tutuklandı

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