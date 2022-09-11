Evine giderken silahlı saldırıda öldü
Şanlıurfa'da evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Felhan (27), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Direkli Mahallesi'nde, 11 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde evine gittiği sırada İbrahim Felhan, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Felhan kanlar içinde yere yığıldı, saldırgan olay yerinden kaçtı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbarla gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Felhan, hayatını kaybetti. Felhan'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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