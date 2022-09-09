Kırmızı bültenle aranıyordu: Sırp suç örgütü lideri, İstanbul'da silahlı saldırıda öldürüldü
Sırbistan'ın bilinen organize yeraltı örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri olduğu ileri sürülen Jovica Vukotiç, İstanbul Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Sırbistan'da kırmızı bültenle aranan Sırbistan’ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç’in İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldüğü belirtildi.
Sevgilisi ve çocuklarının yanında öldürülen Vukotiç’in İnterpol tarafından uluslararası düzeyde arandığı öğrenildi.
OTOMOBİLDEYKEN SALDIRIYA UĞRADI
Edinilen bilgilere göre, Sırbistan’ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukotiç’in, Şişli’de otomobille seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.
Sevgilisi ve çocuklarının yanında öldürülen suç örgütü liderinin, motosikletli bir saldırgan tarafından 5 el ateş edildiği, kurşunların 4’ün isabet ettiği kaydedildi.
Geçen yıllarda bir dizi polisiye soruşturmalara da hedef olan suç örgütü liderinin olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.
Önceki yıllarda ortaya atılan bir iddiaya göre, Vukotiç’in, suikast sonucu öldürülen Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç’in katili Luka Bojoviç ile yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyordu.
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