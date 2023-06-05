Evine gittiği arkadaşını darbederek öldürdü
Eskişehir’de Tolga Ç. (48), evine gittiği arkadaşı Muhittin Bural’ı (64) çıkan tartışmada darbedip, başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Tolga Ç., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Kırım Caddesi’nde önceki gece Muhittin Bural ile evine gelen arkadaşı Tolga Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tolga Ç., darbettiği Bural’ın başına sert bir cisimle vurdu.
KURTARILAMADI
Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Tolga Ç.’yi gözaltına aldı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhittin Bural’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Muhittin Bural’ın cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheli Tolga Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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