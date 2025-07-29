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Evine pencereden girmek isterken düştü, hayatını kaybetti

Evine pencereden girmek isterken düştü, hayatını kaybetti

29.07.2025 12:43:00
Güncellenme:
DHA
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Evine pencereden girmek isterken düştü, hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde balkon kapısı kapanınca yan pencereden evine girmek isteyen Kadir Can Yankovan (20), 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Osmanpaşa Mahallesi Artan Sokak'taki 5 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi.

Evinin balkonunda oturan Kadir Can Yankovan, kapı kapanınca yan pencereden içeri girmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Yankovan, 5'inci kattan beton zemine düştü.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Can Yankovan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yankovan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yankovan'ın ailesi büyük üzüntü yaşarken, polisin incelemesi sürüyor.

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