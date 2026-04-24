Evini ateşe verdi: Kaçarken yakalandı

Edinilen bilgilere göre olay, Turgutlu'nun Özturt Mahallesi Şehit Ekrem Kaygısız Sokak'ta meydana geldi.

Daha önce de apartman içerisinde elinde bıçakla yarı çıplak şekilde dolaştığı öne sürülen ve bu nedenle komşuları tarafından şikayet edilen B.G.'nin, olay günü de benzer şekilde apartmanda dolaştığı iddia edildi.

İddiaya göre B.G., daha sonra kendi dairesine girerek kapıyı kilitledi. Kısa süre sonra dairesini ateşe veren şahıs, olay yerinden kaçarak apartmandan uzaklaştı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, apartmanda kısa süreli panik yaşandı.

Kaçan şüpheli B.G., apartmandan uzaklaştığı sırada mahalle sakinleri tarafından yakalanmak istendi. Öfkeli kalabalığın linç girişiminde bulunmak istediği şahıs, gözaltına alındı.

B.G.'nin daha önce defalarca şikayet ettiklerini belirten komşuları Yaşar Çelik, şahsın evi ateşe vererek kaçtığını söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.