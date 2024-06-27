Evini yakıp, annesi ve eşinin yaralanmasına neden olan şahıs yakalandı

Mardin’de annesi ve eşinin bulunduğu evi ateşe vererek ağır yaralanmalarına sebep olan ve olaydan sonra kaçan şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 17:35
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Mardin’in Midyat ilçesinde 22 Haziran’da annesi ve eşinin bulunduğu evi, öldürmek kastıyla ateşe vererek ağır yaralanmalarına sebep olan V.B. isimli şüphelinin kaçarak İstanbul’a geldiği belirlendi. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aranan şahısları yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, V.B.’nin Avcılar’da bir adreste saklandığını tespit etti ve ev yakın takibe alındı. 

5 gün saklandığı adrese düzenlenen operasyonla "kasten öldürme suçu"ndan aranan V.B., JASAT tarafından yakalandı.

V.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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