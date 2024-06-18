Evinin balkonunda silahlı saldırıya uğradı
Konya’da evinin balkonundayken silahlı saldırıya uğrayan bir kadın yaralandı
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Nahşi Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde Saat 21.30 sıralarında bir silahlı yaralama olayı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Fatma Ö., zemin katta bulunan evinin balkonuna çıktığı sırada kimliği belirsiz biri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırtından vurulan Fatma Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri inceleme yaparken, Fatma Ö.’nün boşanma aşamasındaki eşinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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