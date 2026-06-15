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Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü

Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü

15.06.2026 16:56:00
Güncellenme:
DHA
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Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, evinin balkonundayken bir düğünde tabancayla açılan ateşte göğsüne isabet eden kurşunla yaralanan Hedla Çin (77), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. Bir düğünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, evinin balkonunda bulunan Hedla Çin’e isabet etti. Göğsünden yaralanan Çin, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çin, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.

CENAZESİ OTOPSİ İÇİN DİYARBAKIR’A GÖNDERİLDİ

Hedla Çin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı düğün yerinde inceleme yaptı. Polis, Çin’e isabet eden kurşunun çıktığı silahı kullanan kişinin tespiti için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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