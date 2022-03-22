Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren zanlı tutuklandı
Ankara'da tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeği av tüfeği ile ateş ederek öldüren Hanifi Karataş, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara'nın Mamak ilçesi Türközü Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hanifi Karataş, tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeğe av tüfeği ile ateş etti. Saçmaların isabet ettiği köpekler öldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Karataş, polis tarafından gözaltına alındı.
Karataş, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada adliye önünde toplanan hayvanseverler Karataş'a tepki gösterdi.
Savcıya ifade veren Karataş, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Karataş mahkemedeki savunmasında, "Ben hayvanları isteyerek öldürmedim. Benim evim müstakil evdir. Köpekler sürekli evimin çatısına çıkıp zarar veriyorlardı. Bu nedenle sahip olduğum tek kırma tüfekle havaya ateş etmiştim. Ancak sonra bir daha geldiler, bu sefer de istemeden de olsa köpeklere ateş ettim. Yaptığımdan dolayı üzgünüm, böyle olmasını istemezdim" dedi.
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