Evinin önünde, silahlı saldırıda öldürüldü

Yayınlanma: 07.09.2024 - 13:52

Güncelleme: 07.09.2024 - 13:52

Cizre ilçesi Caferi Sadık Mahallesi TOKİ Konutları mevkisinde Ciğer ustası Yunus Gök, gece saatlerinde evine dönerken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Gök, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gök'ün cenazesi, otopsi için morga götürülürken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yunus Gök'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.