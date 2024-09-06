Mardin’de cadde ortasında silah sesleri: 8 yaralı

Yayınlanma: 06.09.2024 - 15:35

Güncelleme: 06.09.2024 - 15:35

Alınan bilgilere göre, Ortaköy Mahallesi’nde cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgada, M.Ç., F.Ç., A.R.Ç., N.Ç., S.Ç., A.Ç, U.Ç. ve H.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.