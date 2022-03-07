Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
Dün gece saatlerinde Nuriye B. evden dışarı çıktı. İddiaya göre yanına otomobil ile yaklaşan biri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Nuriye B.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece evden dışarıya çıkan 35 yaşındaki Nuriye B., oturduğu sitenin girişinde iddiaya göre otomobil ile yanına yaklaşan D.C.S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli otomobil ile kaçarken, ayağına isabet eden kurşunla yaralanan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Nuriye B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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