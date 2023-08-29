Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan hayatını kaybetti!
Ergene'de faaliyete başlama aşamasındaki bir fabrikada temizlik işi yapan işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi mevkiindeki Çorlu Deri İhtisas ve Karma OSB’de feci bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; henüz faaliyette olmayan bir fabrikada temizlik işi yapan Suriye uyruklu Omar adlı işçi, öğle yemeği yedikten sonra işe başladı. Su tabancısını eline aldığı sırada elektrik akımına kapılarak yere yığılan işçi, ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 30 yaşındaki 5 çocuk babası işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili polis tarafından yapılan incelemelerin ardından cenaze Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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