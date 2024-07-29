Evlendiklerinde düğün yapamayan Aydınlı çift, 56 yıl sonra gelinlik ve damatlık giydi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, evliliklerinde düğün yapamayan çift, 56 yıl sonra düğün heyecanı yaşadı.

AA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 18:57
Evlendiklerinde düğün yapamayan Aydınlı çift, 56 yıl sonra gelinlik ve damatlık giydi
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Kuşadası Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1968 yılında evlenen ancak maddi koşullar nedeniyle o tarihte düğün yapamayan 5 çocuk sahibi Güllü (75) ve Mustafa Güneş (79) için düğün organizasyonu yapıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'nde düzenlenen düğün eğlencesinde çift gelinlik ve damatlık giydi.

Burada çiftin temsili nikahı kıyıldı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Çok mutlu olduğunu belirten Mustafa Güneş, "Köyde evlendiğim için hanımıma gelinlik giydirememiştim. Şimdi bunu başardık. Çok mutluyum ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Güllü Güneş ise duyduğu heyecanı dile getirerek, şunları belirtti:

"Güvercin nasıl uçuyorsa ben de öyle uçuyorum şu an. Gelinlik giyememiştim, eşimin durumu yoktu. İçimde kaldı. Televizyonlarda gelin gördüğümde ağlıyordum. Eşime diyordum 'Kadınlar giyiyor ben neden giyemiyorum' demiştim."

CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel çifti tebrik etti.


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