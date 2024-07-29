Justin Bieber, düğünde oynayan Osmaniyeli çocuğu paylaştı
Şu sıralar baba olmak için gün sayan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Instagram hesabından Türkiye'deki bir düğünde dansıyla dikkat çeken bir çocuğu yayımladı.
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile Hollywood'un ünlü Baldwin Ailesi'nin süper model kızı Hailey Bieber, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
2018'de nikah masasına oturan çift, mayıs ayında bebek beklediklerini duyurmuştu. 27 yaşındaki ABD'li model Hailey Bieber, şimdi 8 aylık hamile.
OSMANİYELİ ÇOCUĞU PAYLAŞTI
Sık sık hamile eşiyle verdiği pozlarla gündem olan ünlü şarkıcı, şimdi de sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile dikkatleri üzerine çekti.
Justin Bieber, Osmaniye’de bir düğünde çekilen videoyu Instagram hesabından yayınladı.
BIEBER FANLARI DA PAYLAŞTI
Key Glok’un şarkısıyla mixlenerek yayınlanan ve Bieber fanları tarafından da binlerce kez paylaşılan video, Instagram başta olmak üzere bir çok sosyal medya platformunda en çok paylaşılan içerikler arasına girdi.
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