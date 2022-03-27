Evlenecek çiftlere kötü haber... Mobilya fiyatlarında zam

27 Mart 2022 Pazar, 09:26

Hızla artan hammadde fiyatları her sektörün ayrı bir sorun yaşanmasına neden oluyor. Artan maliyetler de tüketicilere zam olarak yansıyor. Son bir yılda mobilya fiyatları neredeyse iki katına çıkarken ürünlerin yapımında kullanılan hammaddelerin çoğu yurtdışından geliyor. Fiyatlarda hem TL’deki değer kaybı hem de yurtdışı hammadde fiyatlarındaki artıştan etkileniyor.

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, hammadde sorunun ciddi boyutlara ulaştığını belirten sektör temsilcileri bazı fabrikaların zorunlu olarak üretim durdurduklarını belirtiyor. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, özellikle iç piyasayı domine eden en büyük hammadde üreticilerinin de tomruk tedarik edemediğini ve mevcut malzemenin yurtdışına ihraç edildiğini belirterek iç pazarda işlenmiş MDF ve suntanın satışa sunulamadığını kaydediyor.

70 BİN LİRA OLDU

Üretime gelen zamlar nedeniyle mobilya fiyatlarında da artış olduğunu belirten Balcı, geçen yıl yeni evlenecek bir çiftin koltuk takımı, yatak odası ve yemek odası için ortalama 40 bin TL’lik bir bütçe ayırdığını belirterek bu yıl fiyatların doğrudan son kullanıcının cebine yansıdığını vurguladı. Balcı, “Bu sene yeni evlenecek bir çiftin mobilya alışverişi ortalama 70 bin TL’yi bulabiliyor” diye ifade etti.

“Sunta fabrikalarında tomruk hammaddesi olmadığı için fabrikaların çalışamadığını kendi gözlerimle gördüm” diyen Balcı, bu konuda acilen bir operasyon yapılması gerektiği vurguladı. İhracata kota koymasını talep eden Balcı, “İç piyasaya ürün vermeleri gerekiyor. Yoksa yurt içindeki fabrikalarda çalışan işçiler işsiz kalacaklar” uyarısında bulundu.

Dünya genelinde en büyük sunta ve MDF üreticilerinden biri konumunda olmamıza rağmen yeterli miktarda tomruğun kereste ve suntaya dönüştürülemediğini kaydeden Balcı, “Savaş nedeniyle Rusya’dan ihtiyacımız olan hammadde ağaç ürünlerini tedarik etmede sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Balcı, firmaların siparişlerde neredeyse 3 ay geriden gittiğine dikkat çekiyor. Balcı,“ İç piyasadaki son durum mobilya sanayisinin gidişatını olumsuz etkilemektedir” dedi.