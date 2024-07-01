‘Evlenme vaadi’ ile dolandırdı: Gözaltına alındı

Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından; evlenme vadiye kandırarak vatandaşı dolandıran kadın ile birlikte 39 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 09:17
‘Evlenme vaadi’ ile dolandırdı: Gözaltına alındı
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Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir yurttaşı evlenme vaadiyle kandırarak kendisine 30 bin TL değerinde altın, elbise aldırıp bin dolar nakit parasını alarak dolandırdığı belirlenen N.K. (59) yakalandı.

Ayrıca ekiplerce ’Nitelikli dolandırıcılık/dolandırıcılık’, ’Yankesicilik’, ’Hırsızlık’, ’Güveni kötüye kullanma’, ’Cinsel taciz’, ’Şantaj’ ve ’Fuhşa teşvik’ suçlarından 39 suç kaydı bulunan F.O . (33) de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ederken İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.


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