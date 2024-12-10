Evlerde arama yapıldı... Tokat ve İstanbul'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 12 gözaltı

Tokat ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve sahte alkol ele geçirilirken, 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Evlerde arama yapıldı... Tokat ve İstanbul'da 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 12 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 12:22

Tokat’ın Turhal ve Zile ilçeleri ile İstanbul’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen silah kaçakçılığına yönelik operasyonda, şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Operasyonda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet çeşitli ebatlarda tabanca mühimmatı, 1 adet fünye olduğu değerlendirilen malzeme, 30 litre sahte alkol olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili 12 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. Operasyonun, yasa dışı silah ticaretini engellemek ve toplum güvenliğini sağlamak amacıyla yürütüldüğü belirtildi.


Etiketler: #silah ticareti #silah kaçakçılığı #silah

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