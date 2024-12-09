Husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1’i çocuk 2 ağır yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde husumetli iki aile arasındaki silahlı kavgada bir kadın ve çocuk ağır yaralandı.

Husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1’i çocuk 2 ağır yaralı
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İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:26

Olay, Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı.

Olay sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 11 yaşındaki E.N. ile Şahibe Z. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların 2’sinin de durumunun kritik olduğu öğrenildi.

KAVGA VE PANİK ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Bir kadın ve çocuğun ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki tarafın da birbirine silah, sopa ve tekme-tokatla acımasız saldırma anları yer aldı.

Görüntülerde yaşanan panik ve çevredeki yurttaşların, "Çocuk vuruldu, çocuk kafadan vuruldu, çabuk polisi arayın" söylemleri dikkat çekti. Olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #gaziantep #silah #silahlı kavga

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