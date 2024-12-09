Samsun'da miras kavgası kanlı bitti: Almanya'dan gelen akrabalarını silahla yaralandı!

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişi miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla yaraladı.

Samsun'da miras kavgası kanlı bitti: Almanya'dan gelen akrabalarını silahla yaralandı!
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AA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 15:54

Alınan bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Fatih Ç. (39) ile kardeşi Sultan Ahmet Ç. (37), ziyaret için Cedit Mahallesi Çimenli Caddesi'ndeki akrabalarına gitti.

Buradaki 5 katlı ikametin bahçesinde oturan Fatih Ç, Sultan Ahmet Ç. ile halasının eşi Mutlu İ. arasında miras dolayısıyla tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mutlu İ. yanında bulunan tabancayla ateş ederek 2 kardeşi yaraladı.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Şüpheli Mutlu İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Etiketler: #Samsun #Almanya #miras

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