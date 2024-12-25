Evlerine baskın yapıldı... Kastamonu'da 'kaçakçılık' operasyonu: 4 kişi yakalandı

Yayınlanma: 25.12.2024 - 10:58

Güncelleme: 25.12.2024 - 10:59

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşköprü ilçesinde T.D'nin araç ve ikametinde yapılan aramada sahte viski, sahte rakı, etil alkol, alkol aroma kiti, test kiti, kaçak tütün, dolu ve boş makaron ele geçirildi.

GÖZALTILAR VAR

Şüpheli gözaltına alındı.

Cide ilçesinde M.S., A.A. ve O.G.'nin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada sahte viski, sahte rakı, sahte votka, sahte şarap, etil alkol, alkol aroma kiti, dolu ve boş makaron, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.