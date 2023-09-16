Evli olduğu erkek tarafından 32 yerinden bıçaklanmıştı! Merve Veziroğlu'ndan 'adalet' çağrısı

Yayınlanma: 16.09.2023 - 20:43

Güncelleme: 16.09.2023 - 20:43

Yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu, geçen ay evli olduğu Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 32 yerinden bıçaklanan fenomen hastanedeki yaşam mücadelesini kazanarak kendisine geldi.

Ölümden dönen fenomen, YouTube hesabından paylaştığı video ile ailesine ve doktorlarına teşekkür etti.

Çektiği videoda yaşadıklarını anlatan Veziroğlu, ellerinde his kaybı olduğunu ve bu nedenle çalışma hayatına devam edemediğini söyledi.

Cani Yunus Yıldırım'ın olay günü kendisine "Sen bugün öleceksin ve bütün kadınlara senin ölümün ibret olacak" dediğini aktaran genç kadın, "Ağır bir ceza almasını istiyorum. Tek başıma sesimi çıkaramam" ifadelerini kullanarak yardım istedi.

