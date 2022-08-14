Evli olduğu erkek tarafından katledilen Şenay, '2 kez uzaklaştırma kararı' aldırmış
Antalya'nın Döşemaaltı ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Serkan Ayvaoğlu (42) isimli erkek tarafından öldürülen Şenay Ayvaoğlu'nun (37), 1 yıl içerisinde eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
Dağbeli Mahallesinde 13 Ağustos Cumartesi saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, Serkan Ayvaoğlu isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu Şenay Ayvaoğlu ile konuşmak için mahalledeki düğüne geldi. Konuşma bahanesiyle eşini yanına çağıran Serkan Ayvaoğlu, onu düğün alanından uzaklaştırdı.
İkili bir süre sonra tartışmaya başlayınca Serkan Ayvaoğlu, Şenay Ayvaoğlu'nu araca bindirmeye çalıştı ancak kadın reddetti.
VURUP, KAÇTI
Serkan Ayvaoğlu, yanındaki tabancayı çıkarıp Şenay Ayvaoğlu'nun başına ateş edip, aracını da bırakarak kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Şenay Ayvaoğlu'nun cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
1 YIL İÇİNDE 2 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
Şenay Ayvaoğlu'nun yakınları, sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga geldi. Baba Ali Oklu'nun büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
Şenay Ayvaoğlu'nun, şiddet gördüğü gerekçesiyle 1 yıl içerisinde eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
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