İzmir'de kadın cinayeti: Şiddetten kaçarken öldürüldü
İzmir'de 33 yaşındaki Hanife Çakıcı, evli olduğu Haydar Çakıcı'dan şiddet gördüğü için kaçarken, otobüs terminalinde bıçaklanarak katledildi.
İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Hanife Çakıcı iddiaya göre, sürekli şiddet gördüğü evli olduğu 34 yaşındaki Haydar Çakıcı'dan kaçmak için gittiği otobüs terminalinde bıçaklandı.
Aldığı 4 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Hanife Çakıcı yaşamını yitirirken, katil zanlısı Haydar Çakıcı ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Biri erkek, diğeri kız 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı iddiaya göre, defalarca şiddet gördüğü şahıstan kaçmak için otobüs terminaline gitti.
Hanife Çakıcı'yı terminalde yakalayan Haydar Çakıcı, kadını göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Hanife Çakıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Hanife Çakıcı'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın hemen ardından polis tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Haydar Çakıcı ise emniyete götürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Hırsız önce uyuyan kadını öptü sonra telefonunu çaldı
- 'Yurt sorunu bitecek, kredi oranı artacak'
- Banka müdürünün rehin alındığı olayda yeni gelişme
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada
- 540 gramlık parmak bebeğe kök hücre mucizesi
- 'BALKIZ' doğaya bırakıldı
- Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz hali gündem oldu
- Kadıköy'de kadın cinayeti
- Rayları çalmaktan gözaltına alındılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bay Kemal' için harekete geçtiler
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı
- 'Senin bineceğin tek otobüs...'
- 'Emniyet'teki dostlarını arayıp...'
- Yeni skandal polislik sınavı mı?
- Atama kararlarına Nurcu rektörden tepki
- Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan yanıt
- En yüksek oran hangi partide çıktı?
- Resmi Gazete'de yayımlandı
- Balıkesir'de deprem!