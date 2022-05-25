Evli olduğu kadını bıçakla, çocuklarını da balkondan atarak öldürdü
Aksaray'da Afganistan uyruklu bir erkek, evli olduğu kadını bıçakla, iki çocuğunu da balkondan atarak öldürdükten sonra balkondan atlayarak ağır yaralandı.
Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evlerinde M.H.S (35), evli olduğu Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı.
ANNE VE ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
"BİR GECELİĞİNE YATMAYA GELMİŞLER"
Mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın, sabah saatlerinde dükkanı açmaya geldiğinde baba ve iki çocuğunu beton zeminde yaralı gördüğünü belirterek, "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler" dedi.
Video Haberler
- İstanbul'da korkutan yangın
- 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü
- Yasadışı bahis sitesine operasyon; 24 gözaltı
- Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor
- Arkadaşını mandıranın foseptiğine gömmüş
- 4 ameliyat olan Cuma'nın tek isteği yürüyebilmek
- Antik Kent Tiyatrosu seyircilerle buluştu
- Akar'dan 'kilidi kapatacağız' mesajı
- Maç kavga ile başladı, alkış ile tamamlandı
- Çorlu Tren Katliamı davasında 10'uncu duruşma
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat 22.00'de 'kaçış planı' açıklayacak
- Koç-ROK tartışmasının sahne arkası
- Teksas'ta katliam: 21 ölü!
- 'Para gönderttiğin paravanın başında ailenden kim var?'
- Pakize Suda ile ilgili üzücü haber
- AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi
- Sedat Peker de devreye girdi
- 5 asker şehit
- Merkez Bankası hakkında kritik iddia
- AKP'den ilk yanıt geldi