Evlilik kredisine başvuranları sayısı açıklandı

Yayınlanma: 04.03.2025 - 11:53

Güncelleme: 04.03.2025 - 11:53

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Evlilik Kredisi desteğinin Türkiye'ye yayıldığının ilan edilmesiyle İstanbul'da 9 bin çiftin sisteme dahil olduğu bilgisini paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen projede, iki yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli faizsiz kredi verileceği duyurulmuştu. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, başvuruların hızla değerlendirildiğini belirterek, "Bu proje, aile sayımızı ve genç nüfus oranımızı yükseltmek için önemli bir süreç" ifadelerini kullandı.