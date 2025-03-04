Evlilik kredisine başvuranları sayısı açıklandı
"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında İstanbul’da yaklaşık 9 bin kişi, 150 bin lira faizsiz krediye başvurdu.
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Evlilik Kredisi desteğinin Türkiye'ye yayıldığının ilan edilmesiyle İstanbul'da 9 bin çiftin sisteme dahil olduğu bilgisini paylaştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen projede, iki yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli faizsiz kredi verileceği duyurulmuştu. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, başvuruların hızla değerlendirildiğini belirterek, "Bu proje, aile sayımızı ve genç nüfus oranımızı yükseltmek için önemli bir süreç" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #evlilik kredisi
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