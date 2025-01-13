Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:19

Güncelleme: 13.01.2025 - 17:19

Yeni evlenen çiftlere özel olarak planlanan faizsiz evlilik kredisi hakkında sosyal medyada araştırmalar hız kazandı. Peki, Faizsiz evlilik kredisi ne kadar? Evlilik kredisi başvuru şartları neler? Evlilik kredisine kimler başvurabilir?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı kapsamında, yeni evlenecek çiftlere yönelik 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin her ilde geçerli olacağını açıkladı.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Vatandaşlık ve İkamet: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek.

Yaş Sınırı: 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşını doldurmamış olmak).

Maddi Durum: Taşınmaz sahibi veya hissedarı olmamak.

Gelir Sınırı: Çiftlerin son 6 aylık toplam gelir ortalaması ve son aya ait gelirleri, asgari ücretin 2,3 katını aşmamalı.

Nikâh Tarihi: Resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmalı.

Eğitim ve Danışmanlık: Bakanlık tarafından sunulan evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek.

Adli Sicil: Devletin güvenliğine, Anayasal düzene, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar veya uyuşturucu ile ilgili suçlardan kesinleşmiş bir mahkûmiyet bulunmamalı.

Daha Önce Faydalanmamış Olmak: Proje kapsamında daha önce krediden faydalanmamış olmak.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Faizsiz evlilik kredisine başvurmak isteyen çiftler, Aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.