'Evlilik' vaadiyle 200 bin lira dolandırıcılığa 4 tutuklama

Kişileri 'evlilik' vaadi ile dolandıran 5 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Gaziantep'te yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA
17 Haziran 2022 Cuma, 12:28
'Evlilik' vaadiyle 200 bin lira dolandırıcılığa 4 tutuklama
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Gaziantep'te evlilik vaadi ile bir kişinin 200 bin TL'si dolandıran 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Evlilik vaadi ile kandırılıp, kendisinden 200 bin TL alındığını belirten kişi, polise giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelilerin C.B., F.K., M.A.B., G.A. ve G.B. olduğunu belirledi.

5 ŞÜPHELİDEN 1'İ SERBEST KALDI

Ekipler, 5 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülen 5 şüpheli, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


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