Evlilik yıl dönümlerinde kabusu yaşadılar
Kayseri’nin Talas ilçesinde evlilik yıl dönümlerinde manzara izlemek için Derevenk Viyadüğü’ne gelen çift, araçlarını iterek çalıştırmaya başlayınca kontrolden çıkarak vadiye uçtu.
Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Derevenk Viyadüğü’nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, isimleri öğrenilemeyen çift, evlilik yıl dönümlerinde kent manzarasının hakim olduğu viyadüğe geldi. Burada araçlarını park eden çift, bir süre manzarayı izledi.
Dönüş yolunda araçları çalışmayan çift, vadiye doğru bayır olan yolda araçlarını iterek çalıştırmaya çalıştı. Hızlanan araç kontrolden çıkınca, vadiye uçtu. Yaklaşık 200 metre yuvarlanan araç perte çıkarken, çift ise mutlu günlerinde hayatlarının şokunu yaşadı.
Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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