Güldür Güldür Show'un ünlü oyuncusu Onur Buldu'dan 'evlilik yıl dönümü' itirafı
Show TV'de ekrana gelen 'Güldür Güldür Show' adlı programda canlandırdığı tiplemelerle adından sıkça söz ettiren oyuncu Onur Buldu, bir yıl önce Duygu Koz'la evlenmişti. Onur Buldu, eşiyle bir fotoğrafını paylaşıp evlilik yıl dönümünü unuttuğunu söyledi. Ünlü oyuncunun yazdığı not sosyal medyaya damga vurdu.
Türkiye’nin en çok takip edilen sahne ve tiyatro programlarından Güldür Güldür’ün ünlü oyuncusu Onur Buldu, bir yıl önce öğretmen Duygu Koz'la evlenmişti. Zaman zaman birlikte paylaşımlar yapan çift, gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.
Ünlü çift, son olarak evliliklerinin birinci yıl dönümünde sosyal medyadan romantik karelerini paylaştı. Ancak Onur Buldu daha birinci yılında evlilik yıl dönümünü unuttuğunu itiraf etti.
Buldu, eşi Duygu Moz ile bir pozunu paylaşıp "Her ne kadar unutsam da, beni affedeceğini bildiğim için buradan yalakalık yapmak istedim sana karıcım. 1 yılımız kutlu olsun" dedi.
Onur Buldu'nun takipçileri ise bu paylaşıma "İlk seneden unutulur mu" yorumlarında bulundu.
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