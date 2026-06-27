Haber merkezine haber taslağı olarak iletilen ancak sehven evrensel.net haber sitesine girildiği belirtilen ve fark edildikten hemen sonra kaldırılan bir metin nedeniyle “Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” suçlamasıyla tutuklanan Evrensel gazetesi muhabiri Doğa Baskan tahliye edildi.

Sincan Kadın Cezaevinden çıkan Doğa'yı, Evrensel gazetesindeki arkadaşlarının ve avukatları karşıladı.

"BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ"

Evrensel'in aktardığına göre cezaevinden çıktıktan sonra konuşan Doğa, şunları söyledi:

“Ben içerideyken İsmail Arı'yı, Alican Uludağ'ı, Metin Göktepe'yi, tüm gazetecileri fazlasıyla düşündüm. Mücadele eden özel sektör öğretmenlerini, mülakat mağduru öğretmenleri, maden yasasına karşı mücadele eden köylülerin mücadelesini ve yaptığımız haberleri hatırladım. Haberlerimizin onlar için önemini hatırladım ve mesleğime daha çok bağlandım. Bu baskılar bizi yıldıramaz. Bu baskılarla mücadele etmek için bu gazeteyi çıkarıyoruz.”

SAVCI HABERİ BULAMAMIŞTI

Tutuklanmasını talep eden savcının bile haberi bulamaması üzerine, Baskan'ın avukatı İlke Işık, "Davası bile açılmadan, duruşmaları bile başlamadan bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz. Sadece bir sayfalık internet çıktısıyla Doğa’yı tutukladılar. Haberin yayında olmadığı savcılık dosyasında da vardı. Haberi aramışlar ve bulamamışlar. Yani var olmayan bir haber üzerine gerçekleşmiş bir tutuklama. O yüzden biz bir an önce son bulmasını bekliyoruz” demişti.

İFADE VERMEYE GİTTİĞİNDE TUTUKLANMIŞTI

Perşembe günü saat 10.30’da avukatlarıyla beraber savcılığa giderek ifade veren Baskan, TCK 217/A yani “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” iddiasıyla cezaevine gönderilmişti. Aynı zamanda üniversite öğrencisi olan Baskan "kaçma şüphesi ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı” iddiasıyla tutuklanmıştı.