Evrim Ağacı hazırladı: Ayrıntılı deprem haritası sitesi yayında!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından Türkiye’de deprem ile ilgili çalışmalar giderek artmaya başladı. Bu çalışmalardan bir tanesi de Evrim Ağacı platformu tarafından yapılıyordu. Platform, kullanıcıların depremlerden haberdar olması ve anlık olarak incelemesi için 'Sismik Harita' sitesininin test sürümünü yayınlamıştı.