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Evrim Ağacı hazırladı: Ayrıntılı deprem haritası sitesi yayında!

Evrim Ağacı platformu tarafından hazırlanan, ayrıntılı deprem haritası hizmeti veren 'sismikharita.com' sitesi test sürecinden çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 07:00
Evrim Ağacı hazırladı: Ayrıntılı deprem haritası sitesi yayında!
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından Türkiye’de deprem ile ilgili çalışmalar giderek artmaya başladı. Bu çalışmalardan bir tanesi de Evrim Ağacı platformu tarafından yapılıyordu. Platform, kullanıcıların depremlerden haberdar olması ve anlık olarak incelemesi için 'Sismik Harita' sitesininin test sürümünü yayınlamıştı.

SİTE TESTTEN ÇIKTI

Evrim Ağacı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamayla birlikte sitenin artık test sürecinden çıktığı öğrenildi.

SİSMİK HARİTA SİTESİ NELER SUNUYOR? 

Evrim Ağacı’nın açıklamasına göre, Sismik Harita sitesi; Kandilli Rasathanesi, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ve ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan deprem ölçümlerini anlık olarak iletiyor. Site kolay arayüzü ile insanların verileri kolay bir şekilde anlamasına imkan sağlıyor.


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