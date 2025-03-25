Özgür Özel boykot listesini açıkladı: Evrim Ağacı'ndan 'çalışmayacağız' hamlesi!
CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada, boykot listesini açıklamıştı. Evrim Ağacı yaptığı açıklamada D&R ve Idefix ile çalışmayacağını, CNN Türk gibi televizyonlardan gelen taleplerin reddedileceğini duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada, boykot listesini açıklamıştı.
Özel'in açıkladığı listede D&R, Idefix ve CNN Türk bulunuyordu.
Evrim Ağacı yaptığı açıklamada D&R ve Idefix ile çalışmayacağını, CNN Türk gibi televizyonlardan gelen taleplerin reddedileceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.
"Yayınevlerine talebi gönderdik; bundan sonra Evrim Ağacı bünyesindeki kitaplar D&R ve idefix üzerinden satılmayacaktır.
CNN Türk gibi televizyonlardan gelen talepler reddedilecek, YouTube kanalımızdaki az sayıda reklamda bu konuda ekstra seçici olunacaktır.
Önemle duyurulur.
Google'ın sitemizde ve kanalımızda gösterdiği otomatik reklamları denetlemek çok daha zor; çünkü hem hangi reklamın gösterileceği bize göre değil o anki okura/izleyiciye göre belirleniyor hem de biz belli kategorileri engellesek bile firmalar kategorilerini kasten farklı seçip bu engelleri aşıyorlar. Ama bu konuda da ayarlarımızı gözden geçiriyoruz.
Bir diğer husus da bundan doğacak olan maddi kayıplar. Örneğin kitaplarımızın büyük yayınevlerinde satılmayışından ötürü hem biz hem yayınevlerimiz zarar göreceğiz (keza reklamları kısıtlayacağımız için de). Ancak yayınevlerimize de bildirdik, bu durumdan doğacak zararın (en azından gücümüz yettiği kadarını) yayınevlerine kendi cebimizden ödeyeceğiz, böylece zaten zor durumda olan küçük yayınevlerini daha da zora sürüklememeye gayret edeceğiz."
Son olarak, ekonomik tepkinizi hızlı bir şekilde göstermenin basit bir yolunun, sevmediğiniz firmaların sosyal medya hesaplarını takip etmemenin ötesine geçip, o hesapları proaktif bir şekilde engellemek olduğunu da hatırlatalım. Öyle, bir fikir... ;)— Evrim Ağacı (@evrimagaci) March 24, 2025
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşları zamlı şekilde yatırılacak!
- AKP yöneticisinden 'İmamoğlu' istifası!
- İptale rağmen toplandılar!
- Gazeteciler ve siyasilere ev baskını!
- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma!
- 'Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!'
- Özel'den 'Taksim' sorusuna çarpıcı yanıt!
- Özgür Çelik'ten, Vali Gül'e 'cami' yanıtı!
- 'Camilerimizi affedersiniz meyhaneye çevirdiler'
- AKP'li Mücahit Birinci'den çirkin gönderme!