Eylem hazırlığındaki IŞİD'li Bitlis'te yakalandı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 19:40

Güncelleme: 30.10.2024 - 19:40

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, “Yapılan operasyonda eylem hazırlığında bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda örgütsel doküman ve silah ele geçirildi. Değerli hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.