Eylem hazırlığındaki IŞİD'li Bitlis'te yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından Tatvan’da düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan terör örgütü IŞİD mensubu şüpheli yakalandı.

Eylem hazırlığındaki IŞİD'li Bitlis'te yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 19:40

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, “Yapılan operasyonda eylem hazırlığında bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda örgütsel doküman ve silah ele geçirildi. Değerli hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.


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