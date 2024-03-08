Eylem Tok oğlunu Mısır'dan ABD'ye kaçırdı

Yazar Eylem Tok, bir kişinin ölümüne neden olan oğlu T.C.'yi Mısır'dan ABD'ye kaçırdı. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 10:16
Eylem Tok oğlunu Mısır'dan ABD'ye kaçırdı
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Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C., ehliyetsiz kullandığı lüks araç ile yaptığı kazada bir kişinin ölümüne neden oldu. Kazanın ardından Tok, oğlunu apar topar Mısır'a kaçırdı. Adalet Bakanlığı'nın harekete geçmesinin ardından Tok ve oğlunun Mısır'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiği öğrenildi. 


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