Eylem Tok oğlunu Mısır'dan ABD'ye kaçırdı

Yayınlanma: 08.03.2024 - 10:16

Güncelleme: 08.03.2024 - 10:16

Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C., ehliyetsiz kullandığı lüks araç ile yaptığı kazada bir kişinin ölümüne neden oldu. Kazanın ardından Tok, oğlunu apar topar Mısır'a kaçırdı. Adalet Bakanlığı'nın harekete geçmesinin ardından Tok ve oğlunun Mısır'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiği öğrenildi.

