Eylem Tok soruşturması...Kazayla ilgili ilk tutuklama geldi

Eylem Tok'un oğlu T.C'nin 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazaya ilişkin ilk tutuklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 18:20
Eylem Tok soruşturması...Kazayla ilgili ilk tutuklama geldi
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Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybetmesinden sonra anne Eylem Tok ile oğlu T.C.’nin yurtdışına kaçmasını organize ettiği iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı. Bülent Cihantimur’un kurumsal iletişim uzmanı olan Satoğlu, bu sabah(12 Mart) saatlerinde gözaltına alınmıştı. Sorgusunun ardından savcılığa çıkartılan Satoğlu nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.


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