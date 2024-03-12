Eylem Tok soruşturması...Kazayla ilgili ilk tutuklama geldi

Yayınlanma: 12.03.2024 - 18:20

Güncelleme: 12.03.2024 - 18:21

Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybetmesinden sonra anne Eylem Tok ile oğlu T.C.’nin yurtdışına kaçmasını organize ettiği iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklandı. Bülent Cihantimur’un kurumsal iletişim uzmanı olan Satoğlu, bu sabah(12 Mart) saatlerinde gözaltına alınmıştı. Sorgusunun ardından savcılığa çıkartılan Satoğlu nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.