Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu için kritik gün: Türkiye’ye iade edilecekler mi?

Yayınlanma: 18.06.2024 - 14:59

Güncelleme: 18.06.2024 - 15:01

Yazar Eylem Tok ve ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur’un ehliyetsiz oğlu Timur Cİhantimur, lüks aracıyla bir çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden oldu. Kazada yaralanan İbrahim Gümüş ise olaydan dakikalar sonra telefonunun elinden alındığını söyledi. Tok ve oğlu, kaza sonrası önce ilk uçakla Mısır’a daha sonra da ABD’ye kaçtı.

Eylem Tok daha sonra yaptığı açıklamalarda ‘annelik iç güdüsüyle’ oğlunu yurt dışına kaçırdığını ifade etti. Öte yandan, Aci’nin ailesi ise günlerce suçluların adalete teslim olması için çağrıda bulundu.

Adalet Bakanlığı tarafından Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

KURYEYE YAKALANDILAR

Posta’nın haberine göre; 5 eyalet değiştikten sonra son olarak sahte pasaportlar ve nakit paralar ile lüks bir rezidansa yerleşen anne ve oğulu, yemek sipariş getiren kuryeye yakalandı.

Siparişi teslim eden kuryenin ikiliyi polise ihbar etmesinin ardından Tok ve oğlu tutuklandı.

TÜRKİYE’YE İADE EDİLECEKLER Mİ?

Bugün başlayacak ABD'deki dava sürecinde Türkiye'nin iade için sunduğu deliller ile talep görüşülecek. Boston'da görülecek duruşma saat 18:00'de başlayacak.

ACİ’NİN AİLESİ: DAVUL ZURNA İLE KARŞILAYACAĞIM

Oğuz Murat Aci'nin ailesi, Tok ve oğlu Cihantimur’un yakalanmasının ardından “115 günde hiç sevinmedik, ilk defa sevindik, sevinç gözyaşı döktük, yangına bir nebze su serpildi. Eninde sonunda gelecekler, oğluma gidip müjdeli haberi vereceğim. Havalimanında davul zurna ile karşılayacağım, çok güzel bir bayram hediyesi" dedi.