Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar

22 Eylül 2022 Perşembe, 18:28

Sıcak yaz günlerinden bunalan Bursalılar, güne kar sürpriziyle uyandı.

Şehir merkezinde yağmur etkili olurken, Uludağ'ın zirvesinde kar yağışı kendini gösterdi. Uludağ'a mevsimin ilk karının yağdığını duyan yurttaşlar ise kar yağışını izlemek için zirveye çıktı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar soğukta zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığı sıfırın altında ölçüldü.

Sezonun ilk karını gördüklerini ifade eden yurttaşlar, "Kar yağdığını duyduk Uludağ'a çıktık. Az da olsa kar yağışı var. İzlemek çok keyifli, hava çok soğuk, üşüdük" dediler.