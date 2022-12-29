EYT düzenlemesinin ardından e-Devlet'te erişim sıkıntısı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklamasının ardından e-Devlet'te erişim problemleri yaşanıyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, yaş şartının aranmayacağı EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını bildirdi. Söz konusu düzenleme sonrası e-Devlet'te erişim sıkıntısı yaşanıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu dökümanı almaya çalışan bazı yurttaşlar, "Şu anda kullandığınız hizmette talep yoğunluğu nedeniyle işleminiz sıraya alınmıştır.” uyarısının birkaç dakika ardından ”Sistemde yaşanan teknik bir aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" uyarısı ile karşılaşıyor.
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