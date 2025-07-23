Zeytinliğe maden, ovaya beton: 'İktidar paranın yeşilini, doğanın yeşiline tercih ediyor'

Savaş ya da doğal afetler dönemlerinde zamandan kazanmak için hükümetlere “istisnai” bir yöntem olarak tanınan “acele kamulaştırma”, AKP döneminde şirketlere rant sağlamanın rutin uygulamasına dönüştürüldü. 1999 depreminde dahi kullanılmayan bu yöntem, AKP döneminde 2 bin 537 alan için kullanıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bu duruma ilişkin; “İktidarın maden ve enerji şirketlerinin çıkarları için nedense hep bir ‘acelesi’ var. İktidar paranın yeşilini, doğanın yeşiline tercih ediyor. Ülkemiz tarla, köy, dağ, ova zeytinlik demeden şirketlere peşkeş çekildiği bir düzene dönüşüyor. Bu ülke rant projeleriyle yok edilecek bir talan alanı değil, hepimizin yaşam alanıdır” diye konuştu.

Kamuoyunda “Zeytinlik Yasası” olarak bilinen ve zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetlerinin yapılmasına izin veren yasa Meclis’ten geçse de başta köylüler olmak üzere yurttaşların tepkileri sürüyor. Zeytinlik Yasası’yla birlikte iktidarın sermaye için doğayı katletmeyi göze alacak kamulaştırma faaliyetlerine de tepkiler arttı.

AKP 2 BİN 537 YER İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERDİ

AKP’nin iktidara geldiği yıl olan 2002’den bu yıla kadar; sadece savaş ya da doğal afetlerde zamandan kazanmak için hükümetlere “istisnai” bir yol olarak tanınan acele kamulaştırma kararlarındaki yıllık artış dikkat çekti. 2002-2003 yıllarından hiç acele kamulaştırma yapılmazken, 2004’te 1 kez acele kamulaştırma kararı verildi ve bu yıldan başlayarak her geçen yıl acele kamulaştırma kararları arttı. Yıllık verilere göre: 2005’te 6, 2006’da 7, 2007’de 13, 2008’de 17, 2009’da 11, 2010’da 18, 2011’de 33, 2012’de 171, 2013’te 283, 2014’te 264, 2015’te 100, 2016’da 165, 2017’de 129, 2018’de 113, 2019’da 150, 2020’de 165, 2021’de 229, 2022’de 161, 2023’te 193, 2024’te 191 ve 2025’te 117 acele kamulaştırma kararı verildi. Böylece AKP’nin iktidarlık süresince 2 bin 537 yere acele kamulaştıma kararı çıkmış oldu.

‘2010’LU YILLARDA RUTİN BİR HALE GELDİ’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AKP döneminde yapılan acele kamulaştırmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP’li Bakırlıoğlu; iktidarın artık acele kamulaştırmayı genel bir yönteme dönüştürdüğünü vurgulayarak; “İktidarın maden ve enerji şirketlerinin çıkarları için nedense hep bir ‘acelesi’ var. 2002 yılında hiç başvurulmayan bu yöntem 2010’lu yıllarda nerdeyse rutin bir hale gelmiş. İktidar paranın yeşilini, doğanın yeşiline tercih ediyor” diye konuştu.

7 AYDA 117, BİR GÜNDE 9 AYRI KARAR YAYINLADI

Acele kamulaştırmanın 1999 depreminde bile başvurulmayan bir yöntem olduğunu belirten Bakırlıoğlu; “Bu yöntem, bugün doğayı ve tarım alanlarını talan etmek isteyen şirketlerin emrine sunulmuş durumda. Bu senenin ilk 7 ayında 117 ve sadece 18 Temmuz 2025’te ise 9 ayrı karar yayımlanmış. Şu anda ortada iktidarın doğaya karşı açtığı bir savaş dışında; ne bir savaş var, ne de doğal afet... Bu neyin acelesi?” dedi.

‘SADECE TOPRAK GASPI DEĞİL, YAŞAM HAKKININ İHLALİ’

Geçtiğimiz günlerde Meclis’te görüşülen ve kamuoyunda “Zeytinlik Yasası” olarak bilinen torba yasa teklifine de atıfta bulunan Bakırlıoğlu; “Kamuoyunda zeytinlik yasası olarak bilenen torba kanunda da bulunan maddelere baktığımızda bu kanun teklifinin de halkla savaşın ilanı olduğunu görüyoruz. İktidar artık açıkça halkla ve doğayla savaş halinde. Zeytinlik alanları madenciliğe açan yasa, acele kamulaştırmayla birleşince; ülkemiz tarla, köy, dağ, ova zeytinlik demeden şirketlere peşkeş çekildiği bir düzene dönüşüyor. Bu kararlar sadece toprak gaspı değil, yaşam hakkının ihlali anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

‘BU ÜLKE HEPİMİZİN YAŞAM ALANIDIR’

Zeytinlik yasasında şirketlerin ve Arap emirlerinin istedikleri maddelerin olduğunu söyleyen Bakırlıoğlu; “Bu ülke rant projeleriyle yok edilecek bir talan alanı değil, hepimizin yaşam alanıdır. CHP olarak buna karşı her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.