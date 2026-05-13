Eyüpsultan'da yangın! 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

13.05.2026 00:29:00
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri içerde mahsur kalan yabancı uyruklu 2'si çocuk 4 kişiyi kurtardı.

Yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis sokakta önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bodrum katında incelemelerde bulundu.

 

