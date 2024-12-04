Eyüpsultan'da ortalık savaş alanına döndü: 'Park yeri' kavgasında market sahibi 2 kişi bıçaklandı
Eyüpsultan’da cadde üzerinde bulunan market önüne bir sürücü minibüsü park etmek istedi. Aracın park edilmesini istemeyen market sahipleri ile sürücü arasında çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.
Göktürk Merkez Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde dün akşam saat 18.00 sıralarında bir minibüs sürücüsü cadde üzerindeki marketin önüne aracını park etmek istedi.
Bu sırada aracın oraya park edilmesini istemeyen market sahipleri ile minibüs sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine minibüs sürücüsü bölgeye yakınlarını çağırdı.
2 MARKET SAHİBİ BIÇAKLANDI
Minibüs sürücüsü araçla markete girmeye çalışırken, yakınları da market sahiplerine sopa ve bıçakla saldırdı. Olayda 2 market sahibi bıçakla yaralandı.
Minibüs sürücüsü ve yakınları bölgeden kaçarken, ihbar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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