Çorum'da iş yerinde 'alacak meselesi' kavgası: 1 kişi bıçaklandı!
Çorum'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Emre G. (36) ile Haşim A. (37), Çöplü Mahallesi Çöplü Caddesi'nde bulunan, Haşim A'ya ait iş yerinde tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Haşim A, Emre G'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BIÇAKLA YARALANDI
Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Emre G, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan Haşim A. ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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