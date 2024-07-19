Eyüpsultan’da parkta 2 çocuğa silahlı saldırı: 17 yaşındaki Muhammet Berat hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 19.07.2024 - 14:49

Güncelleme: 19.07.2024 - 14:49

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Parkı’nda meydana geldi.

İddialara göre, 2 arkadaş Muhammet Berat Baykuş (17) ile H.P. (16) parkta oturdukları sırada daha önce tartıştıkları Muhittin Can Sever (17) yanlarına yaklaşarak belinden çıkardığı silahla art arda ateş etti.

Muhittin Can Sever saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan iki arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırdı. Muhammet Berat Baykuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken H.P’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli Muhammet Can Sever ise polis merkezine giderek teslim oldu.

“SİLAH SESİNİ DUYUP KOŞTUK"

Muhammet Baykuş'un arkadaşı Arda Akbulut, “İki arkadaş bankta oturuyorduk. Silah sesi duyduk. Geldiğimizde yakın arkadaşımızı burada yatarken gördük. Ateş edilen anı tam görmedim. Silah sesini duyduktan sonra koştuk. Çok temiz kalpli bir arkadaşımızdı. Kimseye zararı olmayan bir dostumuzdu" dedi.