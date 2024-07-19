Eyüpsultan’da parkta 2 çocuğa silahlı saldırı: 17 yaşındaki Muhammet Berat hayatını kaybetti!

İstanbul Eyüpsultan'da parkta oturan Muhammet Berat Baykuş (17) ile H.P. (16)’ye daha önce tartıştıkları Muhittin Can Sever silahla ateş etti. Ağır yaralanan Muhammet Berat Baykuş hayatını kaybederken H.P.’nin ise hastanede tedavisi sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 14:49
Eyüpsultan’da parkta 2 çocuğa silahlı saldırı: 17 yaşındaki Muhammet Berat hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Parkı’nda meydana geldi.

İddialara göre, 2 arkadaş Muhammet Berat Baykuş (17) ile H.P. (16) parkta oturdukları sırada daha önce tartıştıkları Muhittin Can Sever (17) yanlarına yaklaşarak belinden çıkardığı silahla art arda ateş etti.

Muhittin Can Sever saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan iki arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırdı. Muhammet Berat Baykuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken H.P’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli Muhammet Can Sever ise polis merkezine giderek teslim oldu.

“SİLAH SESİNİ DUYUP KOŞTUK"

Muhammet Baykuş'un arkadaşı Arda Akbulut, “İki arkadaş bankta oturuyorduk. Silah sesi duyduk. Geldiğimizde yakın arkadaşımızı burada yatarken gördük. Ateş edilen anı tam görmedim. Silah sesini duyduktan sonra koştuk. Çok temiz kalpli bir arkadaşımızdı. Kimseye zararı olmayan bir dostumuzdu" dedi.


eyüpsultan haberleri silahlı saldırı haberleri

İlgili Haberler

Eyüpsultan’da silahlı saldırı: Parkın ortasında 2 kişiyi silahla vurdu!

Eyüpsultan’da silahlı saldırı: Parkın ortasında 2 kişiyi silahla vurdu!
Eyüpsultan'da panik yaratan yangın: Mahsur kalan 20 kişi tahliye edildi, 4 kişi dumandan etkilendi

Eyüpsultan'da panik yaratan yangın: Mahsur kalan 20 kişi tahliye edildi, 4 kişi dumandan etkilendi
Eyüpsultan’da asker eğlencesinde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı

Eyüpsultan’da asker eğlencesinde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler