Eyüpsultan'da panik yaratan yangın: Mahsur kalan 20 kişi tahliye edildi, 4 kişi dumandan etkilendi
Eyüpsultan'da 6 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 4 kişi dumandan etkilenirken, bir yurttaşın içerden çıkarılırken 2 papağanını unutmadığı görüldü.
Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Düğmeciler Caddesi Ayten Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangının binanın elektrik saatlerinden çıktığı tahmin edilirken, yangın nedeniyle bina dumanla doldu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
20 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Binanın dumanla dolması sonucu dairelerinde mahsur kalan 20 kişi ise itfaiye ekiplerince yangın söndürme merdiveniyle tahliye edildi.
Binada yaşayan bir yurttaş, 2 papağanını unutmadı, onları da kurtardı.
Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yoksa 'beşli çete'yi unuttuk mu
- Fed faiz kararını açıkladı!
- AKP’ye mesaj verdi
- Öğrencilere 'uygunsuz' kıyafet engeli: İçeri alınmadılar
- Tanrıöğen dizi ekibiyle bir araya geldi: İşte son hali!
- ChatGPT-4o YKS'ye girdi: İşte kazandığı üniversiteler...
- Özel’in yolu nereye çıkar?
- Özel-Erdoğan algı operasyonu
- Ayşe Ateş'ten MHP'li Yalçın'a sert sözler!
- Raporlu ilaçlar için yeni gelişme