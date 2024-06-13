Eyüpsultan'da panik yaratan yangın: Mahsur kalan 20 kişi tahliye edildi, 4 kişi dumandan etkilendi

Eyüpsultan'da 6 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 4 kişi dumandan etkilenirken, bir yurttaşın içerden çıkarılırken 2 papağanını unutmadığı görüldü.

İHA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 20:18
Eyüpsultan'da panik yaratan yangın: Mahsur kalan 20 kişi tahliye edildi, 4 kişi dumandan etkilendi
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Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Düğmeciler Caddesi Ayten Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangının binanın elektrik saatlerinden çıktığı tahmin edilirken, yangın nedeniyle bina dumanla doldu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

20 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Binanın dumanla dolması sonucu dairelerinde mahsur kalan 20 kişi ise itfaiye ekiplerince yangın söndürme merdiveniyle tahliye edildi.

Binada yaşayan bir yurttaş, 2 papağanını unutmadı, onları da kurtardı.

Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


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