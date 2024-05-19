Eyüpsultan’da asker eğlencesinde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı
İstanbul Eyüpsultan’da asker eğlencesi sırasında uzun namlulu silahla havaya ateş açan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Eyüpsultan’da 17 Mayıs akşamı yaşanan olayda, asker eğlencesi yapan şahıslardan biri uzun namlulu silahla havaya ateş açmıştı.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın sosyal medyada tepki görmesi üzerine harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlının kimliğini tespit etti. Evinde gözaltına alınan zanlı Behçet Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Silahı para karşılığı Nail isimli bir şahıstan aldığını söyleyen zanlı, olayın ardından geri teslim ettiğini söyledi. Kasten yaralama suçundan iki adet sabıkası olduğu öğrenilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Polis ekipleri silahı temin eden Nail isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
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