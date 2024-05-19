Eyüpsultan’da asker eğlencesinde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı

İstanbul Eyüpsultan’da asker eğlencesi sırasında uzun namlulu silahla havaya ateş açan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 14:31
Eyüpsultan’da asker eğlencesinde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı
Abone Ol google-news

Eyüpsultan’da 17 Mayıs akşamı yaşanan olayda, asker eğlencesi yapan şahıslardan biri uzun namlulu silahla havaya ateş açmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın sosyal medyada tepki görmesi üzerine harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlının kimliğini tespit etti. Evinde gözaltına alınan zanlı Behçet Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Silahı para karşılığı Nail isimli bir şahıstan aldığını söyleyen zanlı, olayın ardından geri teslim ettiğini söyledi. Kasten yaralama suçundan iki adet sabıkası olduğu öğrenilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri silahı temin eden Nail isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


eyüpsultan haberleri silah haberleri asker eğlencesi haberleri

İlgili Haberler

O anlar kameraya yansıdı... Konvoyda havaya ateş açtılar!

O anlar kameraya yansıdı... Konvoyda havaya ateş açtılar!
Pendik’te asker eğlencesinde havaya ateş eden şüpheliler yakalandı

Pendik’te asker eğlencesinde havaya ateş eden şüpheliler yakalandı
Tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açtılar, 'konum etiketi' ile sosyal medyada paylaştılar

Tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açtılar, 'konum etiketi' ile sosyal medyada paylaştılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Avukat laikliği hatırlatıp reddi hakim talebinde bulundu, mahkeme baroya şikayet etti

Avukat laikliği hatırlatıp reddi hakim talebinde bulundu, mahkeme baroya şikayet etti
Erdoğan’dan ‘19 Mayıs’ mesajı: ‘Ruhuna, özüne, ilkelerine…’

Erdoğan’dan ‘19 Mayıs’ mesajı: ‘Ruhuna, özüne, ilkelerine…’
Memleket Partisi, genel merkez binasını kapattı

Memleket Partisi, genel merkez binasını kapattı
Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Yalan’ın yayın tarihi belli oldu

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Yalan’ın yayın tarihi belli oldu
Firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında görüntülendi: ‘2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim’

Firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında görüntülendi: ‘2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim’
Derbiye saatler kala Fenerbahçe’den kötü haber!

Derbiye saatler kala Fenerbahçe’den kötü haber!
CHP'li Özgür Çelik'ten Saraçhane'ye çağrı: 'Bütün İstanbulluları buluşmaya davet ediyoruz'

CHP'li Özgür Çelik'ten Saraçhane'ye çağrı: 'Bütün İstanbulluları buluşmaya davet ediyoruz'
Son Dakika… Akdeniz’de korkutan deprem!

Son Dakika… Akdeniz’de korkutan deprem!