Eyüpsultan'da 'seçim şarkısı' çalan araca saldırı iddiası

Yayınlanma: 16.05.2023 - 08:59

Güncelleme: 16.05.2023 - 10:32

Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde önceki gün saat 01.20 sıralarında; eşi, 18 aylık kızı ve 2 yeğeni ile ağabeyi Mehmet Asan'ın evinden çıkıp kendi evine gitmek isteyen Murat Asan(24), evine yaklaşık bir kilometre uzaklıkta saldırıya uğradı.

İddiaya göre, araçta çalınan Uğur Işılak'ın AKP için hazırladığı seçim şarkısından rahatsız olan bir kişi araca tekme attı. Asan, yoluna devam etti ancak evinin önüne gelince bu kez kendisini takip eden siyah otomobilden inen kişi tarafından saldırıya uğradı.

DARP RAPORU ALDI

Asan, o esnada polisi ararken saldırganların sayısı 3'e yükseldi. Asan'ın aracının ön camına alkol şişeleri ile defalarca vuruldu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, saldırgan grup olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asan eşi ve çocukları ile birlikte darp raporu alarak şikayetçi oldu.

"'SEN BU MAHALLEDE BU ŞARKIYI NASIL DİNLERSİN' DEDİLER"

Yaşananları anlatan Asan, "Saat 01.20 civarlarında ağabeyimden çıkıp kendi evime gitmek istedim. Araçta Uğur Işılak'ın şarkısı açıktı. Mahalleye girmeden müziği kapattım. Araçta çocuk varken ne kadar müziği açabilirim, ne kadar rahatsız edebilirim. Araçta 18 aylık kızım, 5 aylık hamile eşim, 2 tane de 9 ve 13 yaşında yeğenim vardı. Evime 1 kilometre kala 45 yaşlarında kır saçlı bir adam, aracın sol arka çamurluk kısmına tekme attı" iddiasında bulundu.

Asan şöyle konuştu:

"Eşim hamile olduğu için arabada çocuk olduğu için durmadım. İlerlemek isterken, 30 saniye geçmeden aracımın ön camına darbe aldım. Cam parçaları kızımın ayak topuğunu kesti. Orada yine durmadım. Evimin önüne gelince arkama siyah bir araç geldi. Ben yardım etmek için geldiğini sandım. Adam bağırıp çağırmaya başladı. Kendisine sarhoş olduğunu söyledim. Bana, 'Sen nasıl mahallede bu şarkıyı dinlersin, sen bu mahallenin nasıl olduğunu bilmiyor musun?' diyerek ağıza alınmayacak küfürler etti.

Eşim korkup ağlamaya başladı. O sırada ben polisi aramak isterken kendisi arkadaşlarını çağırdı. 3 kişi daha geldi, boğazıma yapıştı. Site sakinleri araya girmek istedi. Beni içeri aldılar ama tekrar saldırmak istediler. Mahalle sakinleri de bana şikayetçi olmamam gerektiğini söyledi. Başıma bela olacaklarını belirttiler. İçeri geçtiğimiz sırada 3 el havaya ateş açtılar. Bana bira şişesi fırlattılar. Videoda da elinde bira şişesi olduğu gözüküyor."

Polisin kaçan 3 şüpheliyi aradığı öğrenildi.